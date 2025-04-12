تقرير إيطالي يكشف تطورات هامة بشأن إنزاجي والهلال

كشف موقع كالتشيو ميركاتو عن تطورات هامة بشأن إنزاجي مدرب إنتر ميلان والهلال بعد الأنباء التي أكدت بأن مسؤولي الأزرق التقو بالمدرب الإيطالي خلال الفترة الماضية لخلافة جيسوس.

وأكد كالتشيو ميركاتو أن هناك العديد من الأهداف التي يجب على الإنتر أن يقاتل من أجلها هذا الموسم، حيث يمكنه تحقيق الثلاثية، لكن العمل الذي قام به المدرب سيموني إنزاغي لم يمر مرور الكرام في الخارج، ويتطلع #الهلال للتعاقد مع المدرب

وتابع التقرير: النادي السعودي حاول إقناع المدرب بتبني المشروع الفني للهلال الذي سيشارك، مثل إنتر ميلان، في كأس العالم للأندية المقبلة.. وفقًا للأنباء الواردة من السعودية، فإن مسؤولين التقوا بالمدرب الإيطالي، الأربعاء الماضي، لبدء المفاوضات، ويهدف النادي إلى تكليفه بمنصب المدرب، مع وعده بإبرام 4 صفقات قوية على الأقل

وأكمل: في السعودية يؤكدون أن المدرب لا يزال يدرس العرض ولم يتخذ أي قرار بعد، لكن الأمور واضحة بالنسبة للإنتر، وهناك رغبة أكيدة في استمرار إنزاغي

وأردف: خطوة الهلال تبدو وكأنها خطوة وقائية، حيث يبدو أن مدربه جورجي جيسوس أصبح المرشح الأول لقيادة المنتخب البرازيلي استعدادًا لكأس العالم المقبلة.