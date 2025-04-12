كيفية تجديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

أثارت الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن إلغاء تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية حالة من الضجة والقلق بين المقيمين، مما دفع المديرية العامة للجوازات للتدخل بشكل رسمي ونفي صحة هذه الشائعات، مؤكدة أن التأشيرات لا تزال سارية وأنه لا يوجد قرار بإلغائها.

تعد تأشيرات الزيارة العائلية واحدة من أبرز الوسائل التي يستخدمها المقيمون في المملكة لاستقبال أفراد عائلاتهم من الخارج.

تمثل هذه التأشيرات فرصة مهمة للمقيمين للاجتماع بأسرهم سواء لأغراض السياحة أو للاطمئنان على الأوضاع العائلية في ظل الغربة.

ومن ثم، يُعد تمديد تأشيرات الزيارة العائلية من الأمور التي يبحث عنها العديد من المقيمين الذين يرغبون في بقاء عائلاتهم معهم لفترة أطول.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يجب أن يكون الزائر متواجدًا داخل المملكة وقت طلب التمديد.

أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول خلال عملية التمديد.

ألا تكون قد مرت أكثر من ثلاثة أيام على انتهاء التأشيرة.

يجب أن تكون مدة صلاحية التأشيرة المتبقية عند التمديد 7 أيام أو أقل.

يجب سداد رسوم التمديد المطلوبة.

ألا يكون الزائر أو طالب التأشيرة قد توفي.

ألا تتجاوز مدة التأشيرة بعد التمديد 180 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية