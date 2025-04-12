السعودية تُحلّق بطموحاتها نحو الفضاء في اليوم العالمي للرحلات البشرية

في اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء، سجلّت المملكة سعيها الحثيث للاستفادة من المزايا الفريدة للفضاء الخارجي، إدراكًا منها بأهمية استكشاف الفضاء واستغلاله على أكمل وجه لمنفعة البشرية، عن طريق وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية العامة، ومتابعة تنفيذها، والاهتمام بكل ما من شأنه تطوير قطاع الفضاء والنهوض به، وتشجيع الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بالفضاء وتحفيزها، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال علوم الفضاء ودعمها، والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات ذات العلاقة بقطاع الفضاء داخل المملكة وخارجها.

واستحضر هذا اليوم الذي يصادف الاحتفاء به 12 أبريل من كل عام إطلاق أول قمر صناعي من صنع الإنسان “سبوتنك1” إلى الفضاء الخارجي في 4 أكتوبر 1957م، فيما تحتفي دول العالم بهذا اليوم كبداية عصر الفضاء وإطلاق أول رحلة بشرية فضائية في 12 أبريل 1961م عبر المواطن السوفياتي يوري غاغرين، ليفتح بذلك السبيل أمام استكشاف الفضاء لما فيه نفع الإنسانية.

وتعمل وكالة الفضاء السعودية على تحقيق رؤية المملكة 2030 لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الفضاء، من خلال الاسهام في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي المحلي عبر الابتكار واستكشاف الفضاء، كما تركّز الوكالة على تعزيز التعاون الدولي وتنمية القدرات الوطنية، وتهيئة بيئة مشجعة على الابتكار، إضافةً إلى دعم الاستثمارات في مجالات علوم الفضاء واستكشافها.

وتسعى الوكالة وفق رؤيتها إلى دفع النمو في المملكة والعالم من خلال الابتكار واستكشاف الفضاء، انطلاقًا من رسالتها، حيث تمثل الوكالة المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتعزز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجال الفضاء في المملكة، وترسخ مكانتها في مجال الفضاء على الساحة العالمية، مع التركيز على إلهام الأجيال في علوم الفضاء لصناعة مستقبل قطاع الفضاء في المملكة.

وتُكرِس وكالة الفضاء السعودية جهودها لقيادة نمو قطاع الفضاء المدني، حيث تشمل مهمتها تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، ورفع مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي رائد في علوم وتكنولوجيا الفضاء.