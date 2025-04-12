منصة “سيما”.. ذاكرة رقمية توثّق تاريخ السعودية برؤية إعلامية حديثة

تواصل منصة “سيما” التابعة لمركز الأرشيف الرقمي في هيئة الإذاعة والتلفزيون، تعزيز حضورها بصفتها لاعبًا رئيسًا في صناعة المحتوى الإعلامي، محققةً إنجازات نوعية في توثيق وحفظ الذاكرة البصرية والسمعية للمملكة والمنطقة.

وتُعد المنصة مرجعًا ثقافيًا وإعلاميًا يعكس هوية المملكة وثقافتها، ويربط الماضي بالحاضر عبر محتوى رقمي ثري ومتاح للاستخدام في شتى أنحاء العالم.

وتحتضن المنصة أكبر أرشيف رقمي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم أكثر من 1.2 مليون مادة إعلامية مؤرشفة بصيغ فنية حديثة، تشمل أكثر من 400 ألف ساعة محفوظة رقميًا، ما يجعلها منصة متكاملة لدعم الإنتاج الإعلامي بمصادر غنية وموثقة.

وفي إطار تطورها التقني، توفر المنصة خدمات متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تسهيل الوصول للمواد الإعلامية المختلفة كمصدر موثوق تستفيد منه الجهات الحكومية والخاصة، والمخرجون وصناع المحتوى، وشركات الإنتاج، لتعزيز أعمالهم الإبداعية.

وحظيت منصة سيما بتقدير واسع في الأوساط الإعلامية، وتصدرت غلاف المجلة العالمية “BroadcastPro”، وحصلت على جائزة أفضل مشروع مبتكر، كما أسهمت في دعم العديد من الجهات المحلية والعالمية عبر مشاركة محتواها الإعلامي المميز، إضافةً إلى عقد اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مجال استثمار المواد الإعلامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها كمصدر موثوق للمحتوى الإعلامي، والإسهام في دعم صناعة الإعلام.