الأهلي وبيراميدز يتعادلان في قمة الدوري المصري

تعادلا فريقي بيراميدز والأهلي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثانية من منافسات دورة اللقب بدوري Nile في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدف المباراة الأول المغربي محمد الشيبي في الدقيقة 86 فيما تعادل الأهلي عن طريق أحمد رضا.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق التعادل القاتل أمام بيراميدز الذي لعب المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهند لاشين لاعب الفريق في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

الحكم الهولندي الذي أدار المباراة أشهر البطاقة حمراء للإنذار الثاني في وجه مهند لاشين في الدقيقة 57، وذلك بداعي جذبه إمام عاشور.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 44 في صدارة الدوري المصري في حين رفع الأهلي رصيده عند 40 نقطة في المركز الثاني.