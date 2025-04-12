النصر يخطف فوزا ثمينا أمام الرياض ويحافظ على آمال في المنافسة

نجح فريق النصر في الفوز على الرياض بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ27 من عمر بطولة دوري روشن في لقاء كان مثيرا بين الفريقين على ملعب الأول بارك.

سجل أهداف النصر خلال المباراة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الدقائق 56،64، فيما سجل هدف الرياض الوحيد اللاعب فايز سليماني في الدقيقة 46.

شهدت المباراة بطاقة حمراء كانت من نصيب أحمد عسيري لاعب فريق الرياض واشتبك مع جماهير النصر وهو يغادر أرضية ملعب المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر للنقطة 57 في المركز الثالث خلف الاتحاد المتصدر برصيد 65 نثطة والهلال صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة، فيما ظل الرياض عند النقطة 34 في المركز التاسع.

وحافظ النصر على آماله في المنافسة قبل نهاية الدوري بـ7 جولات.