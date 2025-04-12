بيولي: نعمل نهارا ليحلم الجمهور ليلا بتحقيق الآسيوية.. ورونالدو رد على هؤلاء

علق ستيفان بيولي المدير الفني لفريق النصر على الفوز الصعب أمام الرياض بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ28 من عمر بطولة دوري روشن.

وقال بيولي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: كانت مباراة معقدة ولم نحقق الأهداف المطلوبة.. كنا محتاجين على البناء من الخلف وشيء جيد أن الفريق يخلق العديد من الفرص.. وسنستمر بالتطوير.

وتحدث عن دوران قائلًا : سعيد بمردود دوران وقدم أداء جيد في المقدمة.. وهذا أمر ايجابي أنه يتحصل على العديد من الفرص ودليل أنه يتحرك بشكل رائع والأهداف ستأتي.

فيما تحدث عن رونالدو : كريستيانو رونالدو ساعدنا بصناعة هذا الفريق كقائد للمجموعة.. ولا أستطيع أن أتحدث عنه أداءه في الملعب وما شاهدتوه اليوم خير رد على منتقديه.

وتابع: أقول لجماهير النصر نحن نشتغل في النهار من أجل أن تحلموا بالليل بتحقيق النصر البطولة الآسيوية .. ونأمل دعمكم بتحقيق هذا الهدف.

وأكمل: دائماً تفكيرنا في المباراة القادمة.. ولدينا طموح أن نقدم مستوى يرضي جماهيرنا والانتصار في كل مباراة .. ونأمل أن نتوج باللقب في نهاية الموسم.