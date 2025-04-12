اختبار شم بسيط يتنبأ بالوفاة خلال 6 سنوات

في خطوة قد تغيّر أساليب تقييم صحة المسنين، توصل باحثون من معهد كارولينسكا السويدي إلى أن ضعف حاسة الشم لدى كبار السن يمكن أن يكون مؤشراً مبكراً لاحتمال الوفاة خلال السنوات الست التالية، بناءً على دراسة شملت آلاف المشاركين.

وأظهرت الدراسة، التي تابعت حالة 2524 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 60 و99 عاماً، أن أداءهم في اختبار بسيط للشم قد يكشف معلومات دقيقة عن صحتهم العامة ومستقبلهم الصحي. اعتمد الباحثون اختباراً يُعرف بـ”أقلام الشم Sniffin Sticks” حيث يُطلب من الشخص شم 16 رائحة مختلفة والتعرف عليها إما مباشرة أو من خلال خيارات متعددة.

ومنح الاختبار نقطة واحدة لكل إجابة صحيحة، واعتُبر من يحصل على 6 نقاط أو أقل يعاني من فقدان حاد في حاسة الشم. وبعد مرور ست سنوات على بدء الدراسة، تبين أن 18% من المشاركين توفوا، فيما أصيب 9% بالخرف، أما بعد 12 عاماً، فارتفعت النسب إلى 39% و15% على التوالي.

ووجد الباحثون أن كل إجابة خاطئة في اختبار الشم ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بنسبة 6% خلال السنوات الست الأولى، و5% عند قياسها على مدى 12 عاماً، وكان خطر الوفاة لدى الأشخاص ذوي الأداء الأضعف في الاختبار أعلى بنسبة 68% مقارنة بمن يتمتعون بحاسة شم طبيعية.

وبينت التحليلات أن الخرف كان العامل الأهم المرتبط بالوفيات المبكرة خلال السنوات الست الأولى، بينما برزت الهشاشة الجسدية كأهم العوامل المؤثرة بعد مرور 12 عاماً.

وأوضح الباحثون أن ضعف حاسة الشم لا يُعد سبباً مباشراً للوفاة، بل يعتبر مؤشراً بيولوجياً مبكراً على تراجع الحالة الصحية العامة، مشيرين إلى أن الخرف مسؤول عن 23% من العلاقة بين ضعف الشم والوفاة خلال السنوات الست الأولى، في حين شكلت الهشاشة الجسدية 11%، لتصبح العامل الوحيد الأبرز بعد 12 سنة بنسبة 8%.