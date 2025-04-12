“واتساب” يعزز التواصل بـ12 ميزة مبتكرة

أعلنت منصة واتساب عن إطلاق مجموعة ضخمة من التحديثات الجديدة التي تتضمن 12 ميزة مبتكرة، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم في المحادثات الفردية والجماعية، والمكالمات الصوتية والمرئية، إلى جانب تطويرات ملحوظة في نظام القنوات.

وتسعى المنصة من خلال هذه التحديثات إلى تسهيل التواصل، وتنظيم الإشعارات والفعاليات داخل التطبيق، وتحسين الأداء العام، مع التركيز على جعل الاستخدام أكثر سلاسة وتفاعلية، في ظل التنافس القوي مع تطبيقات مثل تيليغرام وديسكورد.

أحد أبرز هذه الميزات الجديدة هي ميزة “المتصلون حاليًا” التي تتيح للمستخدمين ضمن المجموعات معرفة من يتصفح المحادثة في الوقت الفعلي، في تجربة تفاعلية مشابهة لما هو متاح في تطبيق ديسكورد.

وعلى الرغم من عدم وضوح خيارات الخصوصية المرتبطة بهذه الميزة حتى الآن، إلا أنها تمنح المستخدمين رؤية لحظية عن نشاط أعضاء المجموعة.

كما قدّمت واتساب ميزة جديدة لتخصيص الإشعارات داخل المجموعات، تحت اسم “Notify For”، تتيح للمستخدم التحكم في أنواع الإشعارات التي يرغب في تلقيها، مثل الإشعارات المتعلقة بالردود، أو الإشارات (@)، أو الرسائل من جهات الاتصال فقط، أو جميع الإشعارات كالسابق.

إلى جانب ذلك، أصبح التفاعل مع الرموز التعبيرية المضافة للرسائل أكثر سهولة، حيث يمكن للمستخدم ببساطة الضغط على رمز تعبيري لإعادة استخدامه.

نظام الفعاليات داخل المحادثات شهد تحسينات كبيرة، حيث بات من الممكن الرد على الدعوات بـ”ربما”، ودعوة أشخاص جدد، وتحديد تاريخ ووقت انتهاء الحدث، كما يمكن الآن إنشاء الفعاليات من داخل المحادثات وتثبيتها في أعلى المجموعات لسهولة الوصول.

وقد حصل مستخدمو أجهزة iOS على ميزتين حصرِيّتَين، تشملان قارئ مستندات مدمج يتيح تصوير الملفات ضوئيًا وتعديلها وحفظها داخل التطبيق، بالإضافة إلى إمكانية تعيين واتساب كتطبيق افتراضي للمكالمات والرسائل النصية من خلال إعدادات النظام، ما يوفر تجربة أكثر تكاملًا.

وفي قسم “المستجدات” الذي يضم القنوات، أضاف واتساب ميزة عرض تفريغ نصي للرسائل الصوتية، لتسهيل الوصول إلى محتواها دون الحاجة للاستماع. كما أتاح للمشرفين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل إلى 60 ثانية ومشاركتها مع المتابعين، مع دعم رموز QR لتسهيل الانضمام إلى القنوات.

أما في جانب المكالمات، فقد شهد التطبيق تحسينات ملحوظة في جودة الصوت والفيديو، إلى جانب إمكانية دعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى مكالمة جارية من داخل نافذة المحادثة، مع إضافة دعم خاصية التكبير عبر اللمس أثناء مكالمات الفيديو، لتوفير تجربة أكثر مرونة وتحكمًا.

وتعكس هذه الحزمة الشاملة من التحديثات حرص واتساب المتواصل على مواكبة التطورات التقنية وتلبية متطلبات المستخدمين المتجددة، سعيًا للحفاظ على موقعها الريادي في عالم المراسلة الفورية، وتقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً ومرونة.