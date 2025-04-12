السعودية تتألق في معرض جنيف الدولي بـ124 ميدالية و6 جوائز دولية

حققت المملكة إنجازًا يضاف لإنجازات الوطن في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، وحصد الجائزة الكبرى المبتكر الدكتور سعد العنزي من جامعة المجمعة، بالإضافة إلى حصول المبتكرين السعوديين الآخرين على 6 جوائز دولية و124 ميدالية عالمية، في إنجاز يُعد الأول من نوعه لمنظومة التعليم منذ انطلاق المعرض.

وشاركت المملكة في المعرض بـ134 اختراعًا علميًا، من بين أكثر من 1000 ابتكار يمثل 35 دولة حول العالم، وتنافس 161 مبتكرًا سعوديًا من التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، على حصد الجوائز العالمية.

وتوزعت الجوائز بين 124 ميدالية حصدها طلبة التعليم الجامعي والتعليم العام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و6 جوائز خاصة كان نصيب التعليم الجامعي منها 4 جوائز، والتعليم العام جائزتان عن ابتكارات علمية وتقنية في مجالات متعددة، شملت: (الهندسة، الطب، الكيمياء، البيئة، علوم النبات، نظم البرمجيات، والطاقة).

من جانبه، عبّر المبتكر الفائز بالجائزة الكبرى الدكتور سعد العنزي عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها للمبتكرين، مؤكدًا أن هذا الفوز يُجسد ريادة المملكة في دعم الابتكار وتمكين العقول الوطنية.

وعبّر الطلاب والطالبات من منظومة التعليم عن فخرهم وامتنانهم لما يحظون به من دعم وتحفيز، معربين عن سعادتهم برفع علم المملكة وتمثيلها في أحد أبرز معارض الابتكار في العالم.