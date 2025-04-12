وزير التعليم: إنجاز المملكة في معرض جنيف للاختراعات يجسد جودة التعليم السعودي

هنّأ وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، القيادة الرشيدة بمناسبة تحقيق المبتكر السعودي د.سعد العنزي من جامعة المجمعة الجائزة الكبرى لمعرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الـ50 لعام 2025، فيما نال طلبة المملكة من الجامعات والتعليم العام 6 جوائز دولية و124 ميدالية خلال مشاركتهم في النسخة الـ50 من معرض جنيف الدولي للاختراعات.

وأكد أن هذا المنجز يعكس ما توليه القيادة من رعاية للتعليم والمواهب الوطنية، ويمثل حصاداً لاستراتيجية تنمية القدرات البشرية، ودليلاً على جودة التعليم في المملكة، وكفاءة شراكاته مع القطاعات الداعمة للابتكار.

وأوضح البنيان أن مشاركة الطلبة بهذا التميز في محفل دولي مرموق تعكس قدراتهم الإبداعية في مختلف التخصصات، وتعزز حضور المملكة في مشهد الابتكار العالمي.

وقدم شكره وتهنئته لطلاب وطالبات المملكة وأسرهم ومعلميهم على النتائج المشرفة التي حققوها خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للاختراعات، التي قدموا خلالها وباسم الوطن مجموعة من الابتكارات في مختلف المجالات العلمية والتقنية التي مثّلوا بها المملكة، مشيداً بمنظومة التعليم والتدريب، والجامعات، والمؤسسات التعليمية، والمدارس، على دورها في اكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها، وتعزيز البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار.