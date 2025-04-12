دراسة: حمية البحر المتوسط تحمي عظام النساء الأكبر سناً

أظهرت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي متوسطي منخفض السعرات الحرارية، إلى جانب المشي وتمارين المقاومة، يمكن أن يحسّن كثافة العظام لدى النساء الأكبر سناً، خاصة في منطقة أسفل الظهر.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة JAMA Network Open، وكشفت عن فوائد ملموسة لهذا النمط الغذائي مع النشاط البدني، في الحدّ من تدهور العظام المرتبط بفقدان الوزن.

وقاد الدراسة خيسوس فرنسيسكو غارسيا-غافيلان، كبير الإحصائيين الحيويين في جامعة “روفيرا إي فيرجيلي” الإسبانية، والذي أوضح أن المشاركات التزمن بنظام متوسطي معدل منخفض الطاقة، يقل فيه معدل السعرات بنحو 30% عن استهلاكهن اليومي المعتاد.

وقد شملت الدراسة نساء تتراوح أعمارهن بين 55 و75 عامًا، وامتدت لمدة ثلاث سنوات.

وأشار غارسيا-غافيلان إلى أن فقدان الوزن الناتج عن النظام الغذائي وحده غالبًا ما يؤدي إلى ضعف في كثافة العظام، ما يهدد صحة كبار السن، لكن الجديد في هذه الدراسة هو إثبات أن الدمج بين النظام الغذائي المتوسطي منخفض السعرات والنشاط البدني، قادر على الحيلولة دون ذلك.

وقال الدكتور أندرو فريمان، مدير قسم الوقاية من أمراض القلب في أحد المراكز الطبية بمدينة دنفر، والذي لم يشارك في الدراسة، إن النتائج منطقية ومتوقعة.

وأضاف: “عندما يتبع الإنسان نمط حياة طبيعي يعتمد على الحركة وتناول الأطعمة النباتية البسيطة، فإن صحته العامة، بما في ذلك صحة العظام، تتحسن بشكل ملحوظ”.

ويتميّز النظام الغذائي المتوسطي بالاعتماد على مكونات طبيعية صحية مثل الخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، زيت الزيتون البكر الممتاز، والمكسرات، كما يشجع على تقليل استهلاك اللحوم الحمراء، والإكثار من الأسماك الدهنية الغنية بـ”أوميغا 3″.

ويرتبط هذا النظام بعدد من الفوائد الصحية، أبرزها تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، والخرف، والاكتئاب، ومرض السكري، وأمراض القلب، إضافة إلى المساعدة في فقدان الوزن وزيادة متوسط العمر.

وأوضح غارسيا-غافيلان أن مكونات النظام المتوسطية، مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، فيتامين D، فيتامين C، وK، ومضادات الأكسدة، كلها تلعب دورًا أساسيًا في تقوية العظام وتقليل الالتهابات، مما يعزز جودة الحياة في المراحل المتقدمة من العمر.