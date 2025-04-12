تفاصيل اجتماع بيريز مع أنشيلوتي‬

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل اجتماع بيريز رئيس نادي ريال مدريد مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق في ظل تراجع أداء الفريق وخسارته الكبيرة أمام آرسنال بثلاثية دون رد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ‬

‫وذكرت التقارير بأن الاجتماع شهدت بيريز وأنشيلوتي وخوسيه سانشيز وكان هدف الاجتماع معرفة خطته المستقبلية وهل ما يفكر فيه ‬يجعله يستمر مع الفريق ويحقق رغبات وأهداف النادي الملكي وجماهيره خلال الفترة المقبلة.

ويحتاج ريال مدريد للفوز أمام آرسنال في المباراة المقبلة برباعية دون رد من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية ربطت اسم أنشيلوتي بالمنتخب البرازيلي من أجل قيادة السامبا خلال الفترة المقبلة وقيادة بطل العالم السابق في مباراتي تصفيات كأس العالم خلال شهر يونيو.