حيلة غذائية تقلّل خطر أمراض القلب لدى العاملين ليلاً

أشارت دراسة طبية حديثة إلى أن تغييراً بسيطاً في نمط الأكل قد يُحدث فرقاً كبيراً في صحة العاملين في نوبات العمل الليلية.

ووفقاً للبحث، فإن الامتناع عن تناول الطعام أثناء الليل، والاكتفاء بالوجبات النهارية فقط يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وتؤكد الدراسة أن العمل الليلي يتسبب في اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، الأمر الذي يؤثر سلباً على العمليات الحيوية ويزيد من فرص الإصابة بمشاكل صحية مزمنة، أبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن الإيقاع اليومي للجسم يلعب دوراً مهماً في ضبط وظائفه الأساسية، ما يجعل التوقيت عاملاً أساسياً يجب عدم تجاهله.

البروفيسور فرانك شير، كبير الباحثين في الدراسة من مستشفى “بريغهام والنساء” في بوسطن، أوضح أن “اختلال الساعة البيولوجية يؤدي إلى زيادة عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب”، مضيفاً أن “الدراسة الجديدة تُظهر أن توقيت تناول الطعام، ليس فقط نوعيته قد يكون عنصراً رئيسياً في تقليل هذه المخاطر”.

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة “Nature Communications”، بعد إجراء تجربة سريرية دقيقة على 20 مشاركاً شاباً في مركز أبحاث خاص، صُمّم ليحاكي ظروف العمل الليلي، حيث تم عزل المشاركين عن كل المؤثرات الزمنية مثل النوافذ أو الأجهزة الإلكترونية التي تُظهر الوقت.

وخضع المشاركون لتجربة من مرحلتين: تناولت المجموعة الأولى الطعام على مدار الليل والنهار، بينما اقتصرت المجموعة الثانية على تناول الطعام خلال ساعات النهار فقط.

ورغم أن جميع المشاركين التزموا بنفس جداول النوم، أظهرت النتائج أن مؤشرات خطر الإصابة بأمراض القلب ارتفعت لدى من تناولوا الطعام ليلاً، بينما بقيت مستقرة لدى من تناولوا وجباتهم نهاراً فقط.

وتدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بأن توقيت الطعام قد يكون له تأثير كبير على الصحة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعملون خارج النمط البيولوجي الطبيعي للجسم، ويفتح هذا المجال الباب أمام تطوير توصيات جديدة تُعنى بالصحة المهنية والغذائية للعاملين في القطاعات الليلية.