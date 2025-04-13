روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بالفشل في وقف الهجمات

استغل كبار مسؤولي روسيا وأوكرانيا مؤتمرًا دبلوماسيًا رفيع المستوى في تركيا يوم السبت لتبادل الاتهامات مجددًا بشأن خرق اتفاق مبدئي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، وهو اتفاق رعته الولايات المتحدة، مما يعكس صعوبة التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وجاءت تصريحات وزيري خارجية البلدين في جلسات منفصلة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي السنوي، بعد يوم واحد من اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث احتمالات التهدئة. وفي ذات السياق، أعلن حلفاء أوكرانيا الأوروبيون يوم الجمعة عن حزمة دعم بمليارات الدولارات لمساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي.

اقرأ أيضًا: السعودية تُدين الهجمات على مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر غرب السودان

وعلى الرغم من توصل موسكو وكييف الشهر الماضي إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق نار محدود لمدة 30 يومًا، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرق الاتفاق بعد محادثات منفصلة مع مسؤولين أمريكيين في السعودية. وبرز خلاف واضح حول موعد بدء الهدنة، مع تأكيد كل طرف وقوع انتهاكات فورية من الجانب الآخر.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: “الأوكرانيون يشنون هجمات علينا يوميًا تقريبًا، باستثناء يومين أو ثلاثة أيام فقط”، مشيرًا إلى أن موسكو سلمت بالفعل قائمة بالهجمات التي تعرضت لها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى الولايات المتحدة وتركيا ومنظمات دولية.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية لوسائل إعلام رسمية أن موسكو زودت واشنطن بمعلومات استخباراتية توثق أكثر من 60 خرقًا مزعومًا للاتفاق من قبل أوكرانيا.

في المقابل، رفض وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اتهامات موسكو، مؤكدًا أن روسيا أطلقت “ما يقرب من 70 صاروخًا، وأكثر من 2200 طائرة مسيّرة هجومية، إلى جانب أكثر من 6000 قنبلة موجهة” ضد أهداف داخل أوكرانيا، معظمها استهدفت مناطق مدنية، منذ سريان الهدنة.

وقال سيبيها: “هذه الأرقام تكشف بوضوح من يسعى فعلاً إلى السلام ومن يواصل تغذية الحرب”.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا وافقت على مقترح أمريكي موسع لوقف إطلاق النار، في حين قوبل بعرقلة روسية بعد فرض موسكو لشروط معقدة، وسط اتهامات أوروبية لبوتين بتعمد إطالة أمد النزاع.