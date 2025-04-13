حفل موسيقي ينتهي بأعمال شغب في أثينا

شهدت منطقة إكسارشيا وسط العاصمة اليونانية أثينا ليل السبت اضطرابات عنيفة، بعدما أقدم مجهولون على إلقاء قنابل حارقة وألعاب نارية وحجارة باتجاه مركز الشرطة في الحي، ما تسبب باندلاع النيران في عدد من السيارات والدراجات النارية المتوقفة في المنطقة.

وسارعت وحدات مكافحة الشغب إلى موقع الأحداث، مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، واعتقلت 70 شخصًا وأصيب شخص واحد، حسبما ذكرت قناة “ERT News” اليونانية اليوم الأحد.

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وبحسب شهود عيان، بدأت أعمال العنف عقب انتهاء حفل موسيقي أُقيم في إحدى الحدائق القريبة، حيث غادر نحو 50 شخصًا المكان في منتصف الليل وهاجموا مركز الشرطة القريب، قبل أن تمتد المواجهات إلى الشوارع المجاورة.

وأكد مراسلون ميدانيون أن الهدوء عاد تدريجيًا إلى المنطقة مع حلول صباح الأحد، فيما أشارت السلطات الأمنية إلى أن الشغب ربما جاء على خلفية احتجاجات متواصلة منذ نحو عامين، عقب حادث قطار مأساوي أودى بحياة 57 شخصًا، ولا تزال تداعياته تثير الغضب الشعبي.

وفي سياق متصل، استهدفت مجموعة مجهولة الجمعة الماضية مقر شركة “Hellenic Train” المشغلة الرئيسية للقطارات في اليونان، عبر هجوم بالقنابل، دون تسجيل إصابات، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة هوية المنفذين.

وتواجه شركة السكك الحديدية والحكومة المحافظة اتهامات من عائلات ضحايا الحادث وعدد من الأحزاب السياسية بالتقصير في تأمين وتطوير شبكة القطارات، ما تسبب في وقوع الكارثة.