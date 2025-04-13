الرياض تهيمن على تداولات البورصة العقارية في أسبوع

شهدت البورصة العقارية خلال أسبوع 4287 صفقة، بقيمة صفقات تحطت 4.4 مليار ريال، فيما بلغت المساحة المتداولة أكثر من 19.1 مليون متر مربع.

وبحسب موقع البورصة العقارية، سجل أعلى سعر للمتر المربع الواحد خلال أسبوع مبلغ تخطى 126.3 ألف ريال، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الواحد إلى 232 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

هيمنت الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولًا عبر البورصة العقارية خلال الأسبوع، حيث استحوذت على 4 مراكز بالقائمة التي تضم 5 مراكز، تصدرها حي الرمال بقيمة صفقات تجاوزت 159.9 مليون ريال.

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وفي الترتيب الثاني بالقائمة حي المرجان في تاروت بصفقات تخطت 98.3 مليون ريال، يليه الجنادرية بأكثر من 77.9 مليون ريال، ثم النرجس ونمار بصفقات تزيد عن 55.1 مليون ريال و44.5 مليون ريال على التوالي.