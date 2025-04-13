6 عادات شائعة تضر بالكلى.. تجنبها

تلعب الكلى دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الجسم وتوازنه، فهي تعمل على تصفية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة، وتنظيم ضغط الدم، والمساهمة في إنتاج خلايا الدم الحمراء، إضافةً إلى دورها في الحفاظ على توازن المعادن مثل الكالسيوم.

لكن عند تعرّض الكلى للتلف، تبدأ الفضلات والسوائل بالتراكم في الجسم، مما يؤدي إلى اختلال توازن الشوارد، وظهور مشكلات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، واضطرابات العظام، وقد ينتهي الأمر بفشل كلوي تام.

“الوئام” توضح في الإنفوجراف التالي بعض العادات اليومية الشائعة التي قد تؤثر سلباً على صحة الكلى.