105 ريالات متوسط سعر المتر بالبورصة العقارية اليوم

بلغ متوسط سعر المتر المربع في البورصة العقارية، اليوم الأحد، 105 ريالات فيما تخطى أعلى سعر للمتر مبلغ 53.3 ألف ريال.

وشهدت البورصة العقارية 798 صفقة، بقيمة إجمالة تجاوزت 468.4 مليون ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 4.4 مليون متر مربع.

الأحياء الأكثر نشاطًا

تصدر حي الجنادرية بالرياض قائمة الأحياء الأعلى تداولاً من حيث القيمة على مستوى السعودية، بصفقات تخطت 26.5 مليون ريال، ثم بطحاء قريش في مكة المكرمة بأكثر من 11 مليون ريال.

اقرأ أيضًا: “حساب المواطن” ينفذ أكثر من 1.8 مليون خدمة بالربع الأول من 2025

وضمت القائمة حي المنار في جدة بصفقات تجاوزت قيمتها 4.4 مليون ريال، يليه الشاطئ في جيزان بأكثر من 2.3 مليون ريال، والأندلس في المذنب بالمركز الخامس بالقائمة بصفقات وصلت قيمتها إلى 9 آلاف ريال.