كل شيء عن الحاسوب اللوحي Oppo Pad 4 Pro

في خطوة تعكس سعيها لتعزيز موقعها في سوق الأجهزة الإلكترونية، أعلنت شركة Oppo عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد “Pad 4 Pro”، الذي يتمتع بأداء عالٍ وتقنيات متقدمة لمعالجة البيانات بسرعة وكفاءة.

ويتميّز “Oppo Pad 4 Pro” بتصميم أنيق وهيكل مصنوع من مواد فائقة الجودة، وتبلغ أبعاده 289.6 × 209.7 × 6 ملم، فيما يبلغ وزنه 675 غرامًا.

كما يرافقه قلم ذكي يُسهّل عملية الكتابة والرسم على الشاشة، إضافة إلى التحكم السلس في التطبيقات.

إنفوغراف الوئام الآتي يستعرض أبرز المعلومات حول حاسب أوبو اللوحي الجديد Oppo Pad 4 Pro