“تاسي” يصعد 89.98 نقطة و”نمو” يرتفع 0.75%

استهل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، على ارتفاع بمقدار 89.98 نقطة بنسبة 0.78%، ليغلق عند مستوى 11592.52 نقطة.

وشهدت جلسة الأحد تداولات تجاوز حاجز الـ 4.7 مليار ريال، لعدد صفقات تخطى 528.4 مليون صفقة، تداول خلالها أكثر من 279.8 مليون سهم.

أداء الأسهم

ارتفعت أسهم 215 شركة بنهاية جلسة اليوم، مقابل إغلاق أسهم 34 على تراجع، فيما تصدر الشركات الأعلى ارتفاعًا البحر الأحمر والصناعات الكهربائية ومسك وأسترا الصناعية وقو للاتصالات بنسب تراوحت بين 10% إلى 7.39%.

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في المقابل كانت شركات صناعة الورق ورعاية والباحة وأسواق العثيم وأسواق المزرعية، هي الأكثر تراجعًا اليوم بنسب تراوحت بين 2.73% إلى 1.56%.

السوق الموازية

صعد مؤشر السوق الموازية “نمو” في نهاية جلس الأحد بمقدار 216.46 نقطة بنسبة وصلت إلى 0.75%، وأغلق عند مستوى 29141.01 نقطة، بتداولات تخطت 27.7 مليون ريال.