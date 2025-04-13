متعدد الاستخدامات.. روبوت منزلي يعمل بالذكاء الاصطناعي من سامسونغ

صممت شركة سامسونغ روبوت “Ballie” ليكون متعدد الاستخدامات، حيث يمكن الاعتماد عليه للحصول على المعلومات، متابعة بيانات الطقس، وقراءة أحدث الأخبار عبر الإنترنت.

كما تم تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini AI، مما يتيح له التحكم في الأجهزة الذكية.

وتم الكشف عن الروبوت لأول مرة في أوائل عام 2020 خلال مؤتمر CES للتكنولوجيا، ومنذ ذلك الحين أُدخلت عليه تحسينات عديدة ليصبح من بين أفضل الروبوتات المنزلية.

يتضمن الروبوت كاميرات وحساسات متطورة تمكنه من التنقل بسلاسة داخل المنازل، كما يمكنه عرض الفيديوهات والصور على الجدران، ليعمل كجهاز عرض ذكي.

وسيعمل “Ballie” بنظام التشغيل Tizen الذي تستخدمه سامسونغ في العديد من أجهزتها الذكية، بالإضافة إلى ذلك يمكن للروبوت الوصول إلى خدمات YouTube وNetflix وخدمة TV Plus الخاصة بالشركة.

كما يعتمد على منصة SmartThings الخاصة بسامسونغ للتحكم في الأجهزة الذكية في المنزل، وإدارة التذكيرات، التقويمات، المكالمات الهاتفية، والإجابة على الأسئلة وتشغيل مقاطع الفيديو.

على الرغم من أن سامسونغ لم تكشف بعد عن سعر هذا الروبوت، إلا أنها أعلنت عن نيّتها إطلاقه في صيف هذا العام.