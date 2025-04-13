الصين تدعو إلى إلغاء كامل لرسوم ترمب

دعت الصين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل كامل، كما وصفتها بـ”الممارسة الخاطئة”،

يأتي ذلك بعد أن أعلنت واشنطن استثناءات على بعض الإلكترونيات والرقائق من الرسوم الجديدة.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: “نحض الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها، وإلغاء الممارسة الخاطئة المسماة بالرسوم المتبادلة، والعودة إلى مسار الاحترام المتبادل”.

ويأتي ذلك عقب بيان لمكتب الجمارك الأمريكي يوم الجمعة، أعلن فيه إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق من الرسوم التي فرضها ترمب هذا الشهر.

وبدأت الصين السبت تطبيق رسوم انتقامية بنسبة 125 في المئة على الواردات الأميركية، فيما أكدت استمرار تقييم تأثير القرار الأمريكي.

وبالتوازي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بينغ سيبدأ جولة آسيوية تشمل فيتنام وماليزيا وكمبوديا، في أول زيارة خارجية له هذا العام، بهدف “تعزيز العلاقات التجارية وإظهار الصين كشريك موثوق خلافاً للولايات المتحدة”.

وكانت واشنطن قد فرضت رسوماً بنسبة 46 في المئة على فيتنام و24 في المئة على ماليزيا، لكنها أجلت تطبيقها لمدة 90 يوماً، ما أثار قلقاً في دول المنطقة وفقاً لمحللين.