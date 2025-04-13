رونالدو ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه مع نادي النصر، في موسم 2024-2025 من دوري روشن السعودي، متصدرًا قائمة الهدافين برصيد 23 هدفًا.

أداء رونالدو اللافت يعكس استمرارية تفوقه في الملاعب السعودية، حيث يبتعد بفارق أربع أهداف عن أقرب منافسيه.

ويحتل المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي الشباب، المركز الثاني برصيد 19 هدفًا، مؤكدًا على مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري السعودي.

في المركز الثالث، يتقاسم كل من ماركوس ليوناردو (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد)، وإيفان توني (الأهلي) الترتيب برصيد 17 هدفًا لكل منهم، مما يعكس شدة المنافسة بين المهاجمين في هذا الموسم.

ويأتي خوليان كينونيس من القادسية في المركز السادس برصيد 16 هدفًا، يليه ألكساندر ميتروفيتش من الهلال بـ13 هدفًا.

أما المركز الثامن، فيشترك فيه كل من موسى بارو (التعاون)، ميزياني ماوليدا (الخلود)، وجورج نكودو (ضمك) برصيد 12 هدفًا لكل منهم.

وتُبرز هذه الأرقام مدى التنافس الشديد بين اللاعبين في الدوري السعودي، حيث يسعى كل منهم لاعتلاء صدارة الهدافين.

ومع تبقي عدة جولات على نهاية الموسم، من المتوقع أن تستمر المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، مما يزيد من إثارة الدوري ويعزز من مكانته كأحد أبرز الدوريات في المنطقة.