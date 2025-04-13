ضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في جازان

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع بيش في منطقة جازان 4 مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد بمنطقة محظورة، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع للالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و994 و999 و996 في بقية مناطق المملكة.