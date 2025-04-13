الابتكارات السعوديّة تحصد 167 جائزة وميدالية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025

حققت الوفود السعودية المشاركة في “معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025” نجاحًا عالميًا لافتًا بالحصول على 167 جائزة وميدالية، وتحقيق الجائزة الكبرى في المعرض من خلال تتويج الدكتور سعد العنزي في ابتكار تحسين كفاءة العمليات الجراحية، في مشهد يؤكد حجم التقدم العلمي والمعرفي بالمملكة، وما تزخر به العقول الوطنيّة الطموحة من طاقات وإمكانات استطاعت أن تُبهر العالم بحلولها المبتكرة، وأن تحقق العديد من الجوائز المتميزة في مختلف المجالات الحيوية.

ونالت المملكة الجائزة الكبرى عن ابتكار سعودي يسهم في تحسين كفاءة العمليات الجراحية ودقتها لمرضى الماء الأبيض، واستطاعت تحقيق 8 جوائز رئيسة، حصلت من خلالها وزارة التعليم على 6 جوائز، وجائزة واحدة لكل من وزارتي الطاقة والصحة.

وعلى مستوى الميداليات، نال وفد المملكة 159 ميداليّة، منها 22 مدالية ذهبية مع مرتبة الشرف، و30 ذهبية أخرى، و59 فضية، و48 برونزية، وتوزعت الميداليات على قطاعات التعليم، والطاقة، والصحة، وأولويات البحث والتطوير والابتكار.

وكان وفد المملكة قد شارك في الحدث العالمي بـــ174 اختراعًا أسهم فيها 204 كفاءات بحثية وعلمية، تنتسب إلى ما يزيد على 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكّن 82% من المشاركين من حصد الجوائز والميداليات، تأكيدًا للحضور الفاعل والمؤثر للاختراع السعودي في المحافل والمناسبات الدولية.

من جانبه أوضح الدكتور سعد العنزي المتوج بجائزة جنيف الكبرى للاختراعات أن تضافر الجهود بين مختلف القطاعات؛ أسهم في تعزيز جودة مشاركة الابتكارات السعودية في الحدث الدولي، مبينًا أن ما تحظى به الكفاءات الوطنية من دعم وتمكين في إطار رؤية المملكة 2030 يمثل الحافز الرئيس للإنجازات المتحققة.

وتأتي مشاركة المملكة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025 في إطار عمل تكامليّ وموحد تشارك فيه هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ووزارة التعليم، ووزارة الطاقة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، ومجلس الضمان الصحي، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.