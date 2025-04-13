ملكة جمال لبنان للمغتربين سابقا.. أسرار حول دانييلا رحمة

كشفت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، العديد من الأسرار حولها خلال الساعات الماضية، ما تسبب في تصدرها مؤشرات البحث على “جوجل”.

ونفت “رحمة”، عدم صحة الإشاعات حول خلافها مع ماغي بوغصن، حيث ترددت تلك الأنباء أثناء مسلسل “للموت”، مؤكدة أنها من الشخصيات التي تتحاشى الخلاف مع زميلاتها، متابعة: “ما في خلاف، أنا ما بحب أعمل مشاكل مع حدا، وما في شي ينعمل علي مشكل”.

وأوضحت أنه من الطبيعي وقوع مشاكل في موقع التصوير لكنها إنسانة تحب الحق، قائلة: “أنا حقاوية بموقع التصوير وما بحب الغلط والتقصير، وحدا بحب يمشي بطريقة احترافية، وبعمل يلي علي والكل لازم يعمل يلي عليه”.

وشددت دانييلا رحمة على أن الجميع في موقع تصوير “للموت” ابتداءً، مؤكدة أن جميع الفريق كان بقمة الاحترام.

وبشأن شائعة حملها من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، قالت دانييلا رحمة إنها وناصيف تفاجآ به ووصل بهما الأمر لتهنئة بعضهما البعض.

وأوضحت أن الأمر كان مزعجا للغاية إذ لم يهدأ هاتفها عن الرنين من أولئك الذين يتساءلون عن صحة الموضوع.

وشددت على أنها لا تنزعج كثيراً من هذه الأخبار، بل ترى في ذلك نوعاً من المحبة والفرح من قبل الناس، رغم أن الأخبار المغلوطة تسبب لها بعض الإزعاج، وقالت: “مش هقولك إنه ما مزعج بس شوي ثقيل، لأنه توعى وتلفونك ما يوقف، كل نهار تسمع: سمعنا هيك بالصحافة”.

وتابعت خلال تصريحاتها أن “علاقتهما مرت بالكثير من الصعوبات، ولكنها كانت مبنية على فهم ونضج” منوهة إلى أن إخفاء العلاقة عن الجمهور كان في غاية الصعوبة ولكنه حق لهما،

واستكملت حديثها وقالت: “علاقتي مع ناصيف كانت شيئاً خاصا أردت حمايتها من تدخلات الناس، ما كنا بدنا نرضي العالم، كنا بدنا نرضي حالنا وكلام الناس لا ينتهي سواء أعلنا عن الأمر أم لم نعلن”.

من هي دانييلا رحمة؟

ممثلة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية مقدمة للبرامج، في 2010، نالت لقب ملكة جمال لبنان للمغتربين.

وخاضت تجربتها الأولى في التمثيل خلال عام 2017 مع ساشا دحدوح وسينتيا سموئيل وليا أبو شعيا، في مسلسل حمل عنوان Beirut City.

في مايو 2019 تم تعينها من قبل وزارة الخارجية اللبنانية سفيرة للمؤتمر السنوي المركزي للطاقة الاغترابية اللبنانية واختيرت لكونها لبنانية عادت من الاغتراب وشقت طريقا للنجاح.

وخاضت العديد من الأدوار في الدراما حيث شاركت بعدة مسلسلات منها العودة، أولاد آدم، DNA، وعرضوا جميعا في 2020، بالإضافة لمسلسلات الكاتب، بيروت ستي، تانغو.

وخلال عام 2021، حصدت على لقب أفضل ممثلة لبنانية شابة في من مهرجان “الموريكس دور” عن دورها في مسلسل للموت.