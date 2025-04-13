ليفربول يقترب من الدوري الإنجليزي بثنائية أمام وست هام

حقق فريق ليفربول فوزًا على حساب وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل لويس دياز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 18، وتعادل روبرتسون بالخطأ في مرماه لصالح وست هام في الدقيقة 84.

ونجح فان دايك في تسجيل هدف الفوز لصالح الريدز في الدقيقة 89 من عمر اللقاء ليقترب ليفربول من حصد بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة في صدارة ترتيب البطولة في الوقت الذي جاء وست هام في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة.