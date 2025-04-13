إحباط تهريب أكثر من 142 كجم مخدرات و239 ألف قرص طبي محظور

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى جهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (239,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واسُتكملت الإجراءات النظامية الأولية, وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب (52.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واسُتكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

وفي جازان أيضا، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما (90) كيلوجرامًا من نبات القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وسُلّما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.