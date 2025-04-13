محمد صلاح يكشف مستقبل فان دايك مع ليفربول

تحدث الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن مستقبل الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز مع الفريق في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي ويمتلك في جعبته بعض العروض وعلى رأسها من دوري روشن.

وقال صلاح في تصريحات صحفية :”أتمنى تجديد فان دايك مع الهلال ويستمر معنا فهو من العناصر الأساسية في الفريق ولا غنى عنه وبقائه سيكون مهم معنا بشكل كبير”.

وأضاف :”نسعى لحصد بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري والانتصار على وست هام يونايتد اليوم مهم وضروري لنا بشكل كبير”.

يذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده بشكل رسمي مؤخرا مع نادي ليفربول الإنجليزي خلال الساعات الماضية.