اختتام معرض الفنادق والضيافة السعودي 2025 في الرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة

ليان محمد – سارة التركي – الجوهرة العسكر

اختُتمت مؤخرًا فعاليات “معرض الفنادق والضيافة السعودي 2025”، الذي أُقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من جهات محلية ودولية متخصصة في قطاع الضيافة.

واستمر المعرض على مدى ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أبريل، بمشاركة أكثر من 130 جهة عارضة، إلى جانب حضور كثيف من المستثمرين والمهتمين باستكشاف أبرز مستجدات القطاع.

وشهد المعرض عرضًا لأحدث الابتكارات التقنية في عالم الضيافة، من أنظمة الحجز الذكية والتصاميم الداخلية المبتكرة، إلى حلول التشغيل المستدامة. كما احتضن ورش عمل وجلسات نقاشية تناولت التحديات والفرص المستقبلية في ظل التحول السياحي الكبير الذي تشهده المملكة.

ويُعد هذا المعرض إحدى المبادرات الداعمة لتحقيق “رؤية السعودية 2030”، من خلال تعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على قطاع يشكل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.