العلم يُكذّب حديث ترمب عن العرق البشري

في أحد قراراته خلال مارس الماضي، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب معرضًا فنيًّا في متحف “سميثسونيان” لأنه يوضح أن العرق ليس حقيقة بيولوجية، بل فكرة صنعها الإنسان.

المعرض الذي حمل عنوان “شكل القوة: قصص العرق والنحت الأمريكي”، عرض تماثيلًا تعود لأكثر من 200 عام، تُظهر كيف ساهم الفن في تكوين صور وأفكار عن الأعراق. وقد انتقد ترمب فكرة أن “العرق اختراع بشري”، كما تجاهل أن هذه الفكرة يدعمها العلم الحديث، وليس فقط المتحف. فكيف إذن ينظر العلم إلى العرق؟

كيف نظر العلم إلى العرق؟

في الماضي، حاول بعض العلماء تقسيم البشر إلى أعراق بناءً على شكل الرأس أو لون البشرة، لكنهم اختلفوا كثيرًا، حتى أن أحدهم صنّف البشر إلى 63 عرقًا مختلفًا! وقد أظهر هذا التشتت أن هذه التصنيفات لم تكن علمية.

مع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن الاختلافات بين البشر صغيرة جدًّا، ولا يمكن الاعتماد عليها لتقسيمهم إلى مجموعات ثابتة. وحتى علماء بارزون مثل دبليو. إي. بي. دو بوا – أحد روّاد علم الاجتماع ومن أوائل المدافعين عن حقوق الأمريكيين من أصل إفريقي – قالوا إنه من المستحيل رسم خط فاصل واضح بين “الأعراق”، كما ينقل تقرير حديث نُشر عبر موقع “لايف ساينس”.

الثقافة أهم من الجينات

وفي ثلاثينيات القرن العشرين، بدأ العلماء يفكرون بشكل مختلف؛ فبدلًا من البحث عن “جينات الأعراق”، ركزوا على الثقافة، أي كيف يتعلم الناس عاداتهم وقيمهم وسلوكهم. وأصبح من الواضح أن الفروقات بين الناس ترجع للبيئة التي يعيشون فيها، لا إلى عرقهم.

وقد أدرك علماء الوراثة أيضًا أن فكرة “العرق الثابت” لا تفيد في فهم تطور الإنسان. لذلك استخدموا مفهوم “السكان الجينيين”، وهو مجرد أداة لدراسة التغير، وليس تصنيفًا للبشر.

تشبيه بسيط

ولتوضيح هذا، تخيل لافتة في مدينة ملاهٍ تقول: “يجب أن يكون طولك 120 سم لتركب هذه اللعبة”. هذه اللافتة لا تعني أنك “طويل” أو “قصير” دائمًا، بل فقط في هذا السياق. ونفس الشيء مع “التجمعات الجينية” التي يستخدمها العلماء – مجرد أدوات مؤقتة لدراسة شيء معيّن، وليست تصنيفات دائمة.