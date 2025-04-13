اليونسكو للجودة يُطلق مبادرات تعليمية رائدة في “إيديكس 2025” بالرياض

شارك مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم في النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية والمعرض العالمي للتعليم “EDEX 2025″، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بمشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء في مجالات التعليم والتنمية.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على دور المركز في تعزيز جودة التعليم في الدول العربية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد والشامل.

إطلاق الجائزة العالمية والنموذج العربي

خلال المؤتمر، أعلن المركز إطلاق الجائزة العالمية للجودة والتميّز في التعليم، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تكريم المبادرات القيادية والممارسات التعليمية المتميزة على المستويين المؤسسي والفردي، ونشر ثقافة الجودة في البيئات التعليمية.

كما أطلق النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم، وهو أول إطار إقليمي يستند إلى معايير دولية مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسياقية في العالم العربي، بهدف دعم الابتكار وتحسين مخرجات التعليم. وقد عرّف المركز بهذا النموذج عبر ورشة عمل بحضور خبراء دوليين.

مبادرة “تخضير التعليم” ومهارات المستقبل

وفي إطار التوجه نحو التعليم المستدام، أطلق المركز المبادرة العربية لتخضير التعليم، التي تهدف إلى دمج مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي في السياسات والمناهج، لبناء جيل قادر على قيادة التحول البيئي والاجتماعي.

كما نظّم ورشة عمل بعنوان: “تطوير برامج التعليم الجامعي في ضوء مهارات ومهن المستقبل”، ناقشت آليات إعادة تصميم البرامج الأكاديمية بما يواكب سوق العمل العالمي، ويركز على المهارات الرقمية والقيادية والفكرية.

مجلس الإدارة والشراكات الدولية

وعلى هامش المؤتمر، عقد مجلس إدارة المركز اجتماعه العاشر في دورته الخامسة برئاسة وزير التعليم، ناقش خلاله إنجازات 2024، والخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ونتائج تطبيق النموذج العربي، والتصور المقترح لمقر المركز الجديد.

كما وقع المركز عددًا من مذكرات التفاهم مع جهات محلية ودولية، بهدف تعزيز التعاون في التعليم، والبحث العلمي، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، في إطار توسيع نطاق الشراكات الدولية.

وتؤكد مشاركة المركز في “إيديكس 2025” التزامه بدور ريادي في تطوير التعليم العربي، وتمكين المؤسسات التعليمية من التميّز والابتكار، وتعزيز ممارسات تعليمية مستدامة وشاملة.