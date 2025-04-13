طلاب سعوديون يحصدون 4 ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات

حقق طلاب أكاديمية طويق ومدارس مسك ميداليتين ذهبية مع مرتبة الشرف وميداليتين برونزية في مسابقة “معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025″، التي تقام سنويًا بمشاركة العديد من المبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وجاء فوز الطلاب نظير تفوُّقهم في المعرض بأربعة اختراعات مبتكرة وهي: مشروع (جهاز رفيق لغة الإشارة D.S.L.C) للطالبين مكي زكري وأمين سجيني، ومشروع (شبكة ذكية لتحديد أقرب مستشفى) للطالبين جهاد الجهني وعبدالرحمن الدريبي، ومشروع (نظام آلي لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون) للطالبين يوسف الغامدي وأحمد البسام، ومشروع (نظام ذكي مدمج للكشف عن التلوث) للطالبين عبدالله الحيدري وتركي القرني.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أن الأكاديمية تواصل جهودها لتخريج الكفاءات الوطنية المتميزة في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة، وتواصل دورها في اكتشاف المواهب التقنية الناشئة وتنميتها، والاستثمار في تطويرها وتأهيلها لقيادة مستقبل التقنية.