مراهق أمريكي يقتل والديه لتمويل خطة لاغتيال ترمب

وجهت السلطات الفيدرالية الأمريكية اتهامات إلى مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا من ولاية ويسكونسن، بعد قتله والدته ووالده بالتبني، في إطار مخطط أوسع لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفقًا لما أفاد به مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

المتهم، ويدعى نيكيتا كاساب، يواجه تُهم القتل العمد من الدرجة الأولى وسبع جنايات أخرى، بينها إخفاء جثتين وسرقة هوية. وقد عُثر على جثتي والدته تاتيانا كاساب (35 عامًا) وزوجها دونالد ماير (51 عامًا) داخل منزلهما في قرية واوكيشا، قرب مدينة ميلووكي، في 28 فبراير الماضي، بعد تغيب المراهق عن المدرسة لمدة أسبوعين.

أظهرت التحقيقات أن ماير قُتل بطلق ناري في الرأس، بينما أصيبت كاساب بعدة رصاصات في جريمة يُعتقد أنها وقعت في 11 فبراير.

في اليوم ذاته الذي عُثر فيه على الجثتين، أوقف رجال الشرطة المتهم أثناء قيادته سيارة الضحية في ولاية كانساس. وبحسب الشكوى الجنائية، عُثر بحوزته على مسدس، ومجوهرات، وبطاقة ائتمان تعود للضحيتين، بالإضافة إلى خزنة مفتوحة، ومبلغ 14 ألف دولار مخبأة داخل كتاب مقدس.

كما كشف أمر تفتيش صادر حديثًا عن وجود محتوى على هاتف المتهم يشير إلى انتمائه أو تأثره بجماعة نازية تُدعى “The Order of Nine Angles”، فضلًا عن مواد تمجد أدولف هتلر وتروج لأفكار معادية للسامية.

وأظهرت كتابات عُثر عليها أن المتهم كان يسعى لبدء “ثورة سياسية” باغتيال ترمب، وكان يخطط لتمويل عمليته من خلال قتل والديه وسرقة ممتلكاتهم، وفقًا للمحققين.

وأكدت السلطات أن المتهم تواصل مع أطراف في روسيا بشأن خطته، واشترى طائرة مسيرة ومتفجرات لاستخدامها في الهجوم. كما خطط للفرار إلى أوكرانيا بعد تنفيذ العملية.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة مجددًا في 7 مايو لعرض التهم رسميًا، فيما لا يزال قيد الاحتجاز بكفالة مالية قدرها مليون دولار.