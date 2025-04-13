لمواجهة البيع العشوائي.. مصادرة 30 طنًّا من الفواكه والخضراوات في جدة

صادرت أمانة محافظة جدة 30 طنًّا من الخضراوات والفواكه، إضافة إلى كميات من الملابس المستعملة في نطاق بلدية المطار الفرعية، وذلك في إطار حملتها الرقابية وجهودها المستمرة لمعالجة مظاهر البيع العشوائي داخل الأحياء السكنية.

واستهدفت الحملة ضبط عدد من الباعة الجائلين، ومصادرة البضائع المعروضة بشكل مخالف، إلى جانب إزالة البسطات والعربات العشوائية.. مشددة على استمرار الجولات الرقابية؛ للمحافظة على المشهد الحضري، وتعزيز الصحة العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق (بلدي)، أو من خلال الرقم الموحد 940، بما يسهم في تحسين الخدمات البلدية، والحد من الظواهر السلبية.