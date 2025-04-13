باحث سعودي يطور نظاما ذكيا يترجم لغة الإشارة الأمريكية لنص مكتوب

في إنجاز علمي سعودي جديد، طَور الباحث السعودي بدر الشريف، مرشح الدكتوراه في جامعة فلوريدا أتلانتيك، نظاما ذكيا يترجم لغة الإشارة الأمريكية (ASL) إلى نص مكتوب بشكل فوري بدقة 98.2%.

ويجمع النظام بين قوة الذكاء الاصطناعي وتقنية تتبع نقاط اليد الرئيسية، حيث يستخدم خوارزمية YOLOv11 للكشف عن الإشارات مع تقنية MediaPipe لتتبع حركة اليد بدقة، مما يتيح للمستخدمين تهجئة الأسماء والمواقع والعبارات بلغة الإشارة وترجمتها فورياً إلى نص.

تم تدريب النظام على مجموعة بيانات ضخمة تضم 130,000 صورة لإيماءات اليد في ظروف متنوعة، مما يضمن أداءً موثوقاً في مختلف البيئات والإضاءات والخلفيات، ويعمل النظام باستخدام كاميرا عادية دون الحاجة لأجهزة متخصصة.

هذا الابتكار يمثل خطوة مهمة نحو تمكين مجتمع الصم وضعاف السمع، حيث يسهم في تسهيل التواصل في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، مؤكداً على دور التقنيات المساعدة في بناء مجتمع أكثر شمولاً.