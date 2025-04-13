نُخبة من طلاب المملكة يشاركون في المؤتمر الطلابي العالمي 2025 بالولايات المتحدة

أوفدت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مجموعة من طلاب الجامعات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المؤتمر الطلابي العالمي 2025، الذي نظمه المعهد الدولي للمراجعين الداخليين في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

تأتي هذه المشاركة ضمن تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين الجمعية والمعهد الدولي، وتأكيدًا على دور الجمعية كأحد أبرز الجهات الفاعلة في تطوير مهنة المراجعة الداخلية على مستوى العالم. كما تهدف إلى دعم الكوادر الوطنية الشابة، وتكوين جيل مهني قادر على مواكبة التحولات المستقبلية في هذا المجال الحيوي، من خلال التعاون مع الجامعات السعودية.

واختير الطلاب المشاركون بناءً على معايير مهنية تتماشى مع أهداف المؤتمر، الذي يسعى إلى تمكين الطلاب والمعلمين من أدوات معرفية ومهنية تؤهلهم لبناء مسارات ناجحة في مجال المراجعة الداخلية.

وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات الشباب السعودي التعليمية والمهنية، باعتبار أن المراجعة الداخلية تمثل ركيزة مهمة في تحقيق الاستدامة المؤسسية ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التجارب التعليمية في هذا المجال داخل المملكة.

يُذكر أن المؤتمر يُعد منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات بين طلاب ومعلمي المراجعة الداخلية من مختلف الدول، ويشمل فعاليات مهنية متخصصة مثل ورش العمل والجلسات النقاشية التي تستعرض مستقبل المهنة وتفتح آفاقًا جديدة للتطوير والفرص الوظيفية.