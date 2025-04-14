صفقتا العمر.. الهلال ينصب شباكه على نجوم سوبر

يرغب نادي الهلال في التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

وكان الدولي المصري محمد صلاح أحد الأسماء المطلوبة بقوة بين صفوف فريق الهلال قبل أن يجدد تعاقده مع فريق ليفربول الإنجليزي ويتم تجميد الصفقة.

وبحسب بعض التقارير الصحفية فإن الهلال يرغب في ضم الثنائي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى جانب برونو فرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

الثنائي فرصتهما في الرحيل عن فريقهما كبيرة في الموسم المقبل وهو الأمر الذي سيسهل مهمة الهلال بشكل كبير في حسم الصفقتين وتدعيم الصفوف.

ويرغب الهلال في المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم للأندية وسط تطلعات وأحلام الجماهير بشكل كبير بعد المستويات المميزة في المواسم الماضية.