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    صفقتا العمر.. الهلال ينصب شباكه على نجوم سوبر

    رياضة
    الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

    يرغب نادي الهلال في التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

    وكان الدولي المصري محمد صلاح أحد الأسماء المطلوبة بقوة بين صفوف فريق الهلال قبل أن يجدد تعاقده مع فريق ليفربول الإنجليزي ويتم تجميد الصفقة.

    وبحسب بعض التقارير الصحفية فإن الهلال يرغب في ضم الثنائي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى جانب  برونو فرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

    الثنائي فرصتهما في الرحيل عن فريقهما كبيرة في الموسم المقبل وهو الأمر الذي سيسهل مهمة الهلال بشكل كبير في حسم الصفقتين وتدعيم الصفوف.

    ويرغب الهلال في المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم للأندية وسط تطلعات وأحلام الجماهير بشكل كبير بعد المستويات المميزة في المواسم الماضية.

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