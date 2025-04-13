طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنة من تونس لعلاجها في السعودية

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في تونس، إن طائرة الإخلاء الطبي نقل مواطنة تعرضت لعارض صحي لاستكمال علاجها في المملكة.

وكتبت السفارة عبر حسابها بمنصة “إكس”: “في إطار حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله- على خدمة المواطنين بالخارج، قامت السفارة وبإشراف من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في الجمهورية التونسية، بمتابعة حالة المواطنة السعودية التي تعرضت لعارض صحي”.

وأضافت السفارة، أنه تم نقل المواطنة عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع، لاستكمال علاجها داخل المملكة مع دعواتنا لها بالشفاء العاجل، وفي موجهة الشُكر لوزارة الخارجية بالمملكة على الجهود المبذولة في كل يهم المواطن السعودي بالخارج.