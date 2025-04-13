أكسيوس: جولة ثانية من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما السبت المقبل

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مصدرين وصفهما بـ”المطلعين”، أن جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن تُعقد في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت المقبل، وذلك بعد جولة أولى وُصفت بـ”الناجحة” أُجريت في سلطنة عُمان.

ووفقًا للمصادر، فقد أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رضاها عن نتائج المحادثات الأولى التي جرت بشكل مباشر بين الجانبين، بعدما كانت تُدار في السابق عبر وسطاء. وأوضحت أن واشنطن اقترحت عقد الجولة الثانية في روما، استمرارًا للنمط المباشر في الحوار.

وخلال الجولة السابقة، تبادل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحديث لمدة قاربت 45 دقيقة، في ما عُدّ أطول وأرفع محادثة مباشرة بين مسؤولين من البلدين منذ ثماني سنوات. ووصف أحد المصدرين هذه المحادثة بأنها كانت “جادة، جوهرية، وممتازة”.

وأفاد مصدر مطلع أن ويتكوف أطلع ترمب شخصيًا على نتائج المحادثات، كما أطلع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في وقت أبدت فيه إسرائيل تشككًا في جدوى هذه المفاوضات، داعية إلى توافق أميركي–إسرائيلي على خيار عسكري في حال فشل الحوار.

وذكرت المصادر أن جولة روما قد تشهد جلوس الوفدين الأميركي والإيراني في غرفة واحدة لأول مرة، رغم وجود وسطاء عمانيين كما في الجولة الأولى. كما أجرى عراقجي مشاورات مع نظرائه في قطر والكويت ومصر، في حين تواصل ويتكوف مع مسؤولين في دول الخليج الذين أبدوا دعمهم للمحادثات.

وفي سياق متصل، من المرتقب أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طهران هذا الأسبوع، حيث سيناقش أنشطة المراقبة والتحقق في المنشآت النووية الإيرانية، وذلك قبيل انطلاق الجولة الجديدة من الحوار.