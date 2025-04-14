النفط يتراجع وسط مخاوف من الحرب التجارية المتصاعدة

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يُلقي النزاع بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي ويحد من الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 01:26 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 29 سنتًا أو بنسبة 0.45% إلى 64.47 دولارًا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 27 سنتًا أو 0.44% مسجلة 61.23 دولارًا للبرميل.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، خسر كلا الخامين قرابة 10 دولارات للبرميل، مع تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

اقرأ أيضًا: وزير الطاقة الأمريكي يزور جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وفي توقعاته للسوق، رجّح “غولدمان ساكس” أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولارًا للبرميل، بينما يُتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارًا للبرميل خلال ما تبقى من هذا العام.

أما على المدى الأطول، فتشير التقديرات إلى وصول سعر خام برنت إلى 58 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارًا للبرميل بحلول عام 2026.

وفي مذكرة بحثية، أفاد محللون بقيادة دان سترويفن أن البنك يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري بمعدل 300 ألف برميل يوميًا فقط على أساس سنوي، نتيجة تباطؤ متوقع في النمو.

وأشاروا كذلك إلى أن التراجع في الطلب سيكون أكثر وضوحًا في قطاع المواد الأولية للبتروكيماويات.

اقرأ أيضًا: “بكين تتحدى ترمب”.. لا خضوع ولا تراجع

وفي سياق متصل، صعّدت بكين يوم الجمعة من إجراءاتها بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%، كرد فعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية، في خطوة من شأنها تعطيل سلاسل التوريد العالمية.

واستثنى ترمب يوم السبت الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وعددًا من الإلكترونيات الأخرى التي تُعد الصين مصدرها الرئيسي، من هذه الرسوم.

وأعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الأحد أن رسوما جديدة ستُفرض على منتجات التكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات القادمة من الصين خلال الشهرين المقبلين.

هذه الأوضاع أسهمت في زيادة المخاوف من تكدّس الصادرات الصينية غير المباعة، ما يفاقم تراجع الأسعار المحلية داخل الصين.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت شركة “بيكر هيوز” بأن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات الحفر بأسرع وتيرة أسبوعية منذ يونيو 2023، ليواصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.