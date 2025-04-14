استثناءات ترمب الجمركية تهبط بالذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في تداولات اليوم الاثنين، بعدما سجل المعدن الأصفر مستوى قياسيًا في وقت سابق من الجلسة، وذلك مع تراجع حدة التوترات التجارية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب من قائمة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبحسب بيانات الأسواق عند الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3232.45 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق ذروة قياسية عند 3245.42 دولار للأونصة.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% إلى 3248.20 دولار للأونصة، وفقًا وكالة رويترز.

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وجاء تراجع الذهب رغم انخفاض الدولار، حيث ساعد قرار استثناء المنتجات التكنولوجية من الرسوم الجمركية في تعزيز شهية المخاطرة، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

في هذا السياق، أوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى KCM Trade، أن “هذا التطور أفقد الذهب اتجاهًا واضحًا خلال الجلسة”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الجمعة عن استثناءات لبعض الرسوم الجمركية، بينما أكد الرئيس ترمب أمس الأحد أن استثناء الأجهزة الذكية والحواسيب من التعريفات المتبادلة مع الصين سيكون مؤقتًا.

وأضاف ووترر أن “استمرار الدراما التجارية والتعريفات المتبادلة بين الصين وأمريكا خلق مستويات مرتفعة من التقلب والغموض في الأسواق المالية، وفي مثل هذه الأجواء قد يتجه سعر الذهب نحو 3300 دولار للأونصة في الأمد القريب إذا بقي الدولار ضعيفًا”.

يُشار إلى أن الذهب الذي لا يدر عائدًا غالبًا ما يُستخدم كأداة للتحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.

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وكانت أسعار الذهب قد قفزت يوم الجمعة الماضي متجاوزة مستوى 3200 دولار للأونصة للمرة الأولى، وسط تصاعد حدة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، ما أدى إلى اضطراب ملحوظ في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، رفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأونصة، مقارنة بتقديره السابق عند 3300 دولار، مشيرًا إلى زيادة غير متوقعة في الطلب من البنوك المركزية وتعزز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

وعلى صعيد بقية المعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة في التعاملات الفورية بأكثر من 1% لتصل إلى 31.91 دولار للأونصة، في حين ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.6% إلى 948.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% مسجلًا 922.98 دولار للأونصة.