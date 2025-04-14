ارتفاع أسهم الصين وهونغ كونغ

شهدت الأسهم الصينية وأسواق هونغ كونغ انتعاشًا ملحوظًا خلال تعاملات الإثنين، مدفوعة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، بعد إعلان الإدارة الأمريكية استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية “المتبادلة”، وهو ما أنعش الآمال بتحسّن نسبي في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن، رغم استمرار التوترات بشأن قطاع أشباه الموصلات.

وسجل مؤشر CSI300 للأسهم القيادية في الصين ارتفاعًا بنسبة 0.5%، فيما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9% بحلول منتصف الجلسة، محققين مكاسب جزئية بعد خسائر قاسية بلغت 2.9% و3.1% على التوالي خلال الأسبوع الماضي.

أما في هونغ كونغ، فقد ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2.4%، بعد تراجع بلغ 8.5% الأسبوع الفائت، فيما حقق مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا صعودًا بنسبة 2.7%.

وأوضح البيت الأبيض أن بعض السلع الإلكترونية المستوردة من الصين على رأسها الهواتف الذكية والحواسيب ستُعفى مؤقتًا من الرسوم الجديدة، مع بقاء احتمالية فرض رسوم منفصلة تشمل هذه الأجهزة، بالإضافة إلى رقائق أشباه الموصلات، في غضون شهر.

وانعكس هذا الإجراء فورًا على أداء شركات الإلكترونيات، إذ صعد مؤشر CSI للإلكترونيات بنسبة 0.9%، وارتفعت أسهم شركة فوكسكون الصناعية للإنترنت، الشريك الرئيسي لتجميع منتجات “أبل”، بنسبة 1.1%، كما قفزت أسهم شركة جويرتيك، المتخصصة في تصنيع المكونات الصوتية، بنسبة 2.5%.

غير أن هذا الانتعاش قُيّد بالتراجع في قطاع أشباه الموصلات، حيث انخفض مؤشر CSI لأشباه الموصلات بنسبة تصل إلى 0.9%، على خلفية تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فتح تحقيق أمني حول واردات الرقائق من الصين خلال الأسبوع المقبل.

وقال “لي شودينغ”، مستشار الاستثمار في شركة غالاكسي سيكيوريتيز، إن قرار الإعفاء الجمركي “يعزز الآمال بإمكانية استئناف المحادثات التجارية وفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، مضيفًا أن بيانات القروض الصينية لشهر مارس جاءت أفضل من التوقعات، ما يدعم التوقعات بطرح حزمة سياسات تحفيزية جديدة لتعزيز النمو.

وفي السياق ذاته، حذّرت مؤسسات استثمارية كبرى من استمرار الضغوط على الأسواق الصينية، إذ خفضت غولدمان ساكس تقديراتها لمؤشري MSCI China وCSI300 خلال الـ12 شهرًا المقبلة إلى 75 و4300 نقطة على التوالي، نزولًا من التقديرات السابقة التي كانت 81 و4500 نقطة.

وأوضح الاستراتيجي “كينغر لاو” في مذكرة تحليلية أن التوترات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى “مستويات غير مسبوقة”، ما يثير مخاوف عميقة بشأن حدوث ركود اقتصادي عالمي، إضافة إلى تنامي احتمالات الانفصال الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، لا سيما في مجالات التكنولوجيا وأسواق المال والجغرافيا السياسية.