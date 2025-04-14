قفزة للصادرات الصينية بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2024

في تطور اقتصادي لافت، سجلت الصادرات الصينية في شهر مارس قفزة تجاوزت التوقعات بكثير، مدفوعة بزيادة الشحنات المُسبقة من قِبل الشركات لتفادي التعرفات الجمركية الأميركية، في وقت تراجعت فيه الواردات بشكل ملحوظ، ما يعكس استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الإثنين، الرابع عشر من أبريل، ارتفعت الصادرات بنسبة 12.4% على أساس سنوي، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 4.4% فقط. وتُعد هذه القفزة الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو تراجع فاق التقديرات التي كانت تشير إلى انخفاض أقل عند 2%.

وكانت الصادرات الصينية قد شهدت تباطؤاً في أول شهرين من عام 2025، حيث نمت بنسبة 2.3% فقط على أساس سنوي، في أبطأ وتيرة منذ أبريل 2024، بينما هبطت الواردات بنسبة 8.4%، وهو أكبر تراجع منذ منتصف عام 2023.

وأظهرت البيانات تراجع الفائض التجاري الصيني في مارس إلى 102.6 مليار دولار، وسط مؤشرات متزايدة على تحديات تجارية مقبلة قد تؤثر على استدامة هذا الأداء.

من جانبه، حذر زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، من أن الصادرات الصينية قد تواجه مزيداً من الضعف في الأشهر المقبلة، خاصة في ظل تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية.

وأضاف في تصريحات لشبكة CNBC: “نتوقع فوضى قصيرة الأجل في سلاسل الإمداد، إلى جانب احتمال حدوث نقص في الأسواق الأميركية، مما قد يُساهم في رفع معدلات التضخم”.

وأكد تشانغ أن استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية يعقّد من قرارات الشركات بشأن إعادة هيكلة سلاسل التوريد والاستثمار في الإنفاق الرأسمالي، مشيراً إلى أن عملية نقل الإنتاج أو بناء مصانع بديلة تحتاج إلى وقت طويل نسبياً.

ورغم التحديات، تتمسك بكين بمستهدف طموح للنمو الاقتصادي هذا العام عند 5%، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن تحقيق هذا الهدف سيكون صعباً، في ظل استمرار الحرب التجارية وتراجع الاستهلاك المحلي.

ومن المقرر أن تعلن الصين يوم الأربعاء المقبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025، وسط ترقب واسع لخطوات حكومية إضافية لتحفيز الطلب الداخلي وتعويض أثر التوترات التجارية العالمية.