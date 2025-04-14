انتهاء تنفيذ إيصال المياه المحلاة إلى 3 محافظات بالرياض

انتهت شركة المياه الوطنية، مُمَثلةً بقطاعها الأوسط من تنفيذ مشروع إيصال المياه المحلاة إلى 3 محافظات بمنطقة الرياض، شملت ضرما والمزاحمية والقويعية، إضافة إلى مشروع القدية غرب مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها المتواصلة، وبدعمٍ من وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كُلٍ من قطاعيّ المياه والخدمات البيئية، بتكلفةٍ بلغت نحو 400 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع إيصال المياه يضمن تنفيذ خطوط ناقلة بأقطار مختلفة، بلغ إجمالي أطوالها 172 كيلومترًا طوليًا، إضافة إلى تشييد 6 خزانات تشغيلية، لتصل السعة التصميمية لهذا المشروع إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك لتحسين جودة الخدمات المائية المقدمة لأكثر من 270 ألف مستفيد.

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وأوضحت الشركة أن المشروع؛ يهدف إلى تعزيز البُنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، وتحقيق الأمن المائي تماشيًا مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المملكة.

وأكّدت أنها تواصل وبخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية، وإنجازها في المواعيد المحددة، والعمل على تقديم خدمات مياه مستدامة ذات جودة نوعية وفقَ أعلى المعايير؛ لمواكبة مؤشرات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي المهم، وفق رؤية المملكة 2030.