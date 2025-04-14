مؤشر الأسهم السعودية يفتتح اليوم بارتفاع طفيف

افتتح مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع طفيف بمقدار 11.53 نقطة بنسبة 0.1%، ليستقر فوق مستوى 11.6 ألف نقطة في بداية اليوم.

وفي مستهل الجلسة ارتفعت أسهم شركات الصناعات الكهربائية والبحر الأحمر وأسيج وعطاء والأبحاث والإعلام، مقابل تراجع شركات الرياض والباحة ومتكاملة واسترا الصناعية وبوبا العربية.

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وشهدت أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات صباحية مع تحسن معنويات المستثمرين عقب أسبوع مضطرب في الأسواق، وارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وشهدت الأسهم الصينية وأسواق هونغ كونغ انتعاشًا ملحوظًا خلال تعاملات الإثنين، مدفوعة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، بعد إعلان الإدارة الأمريكية استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية.