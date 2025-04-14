إطلاق منصة المهارات الوطنية للتمكين من مهارات وظائف المستقبل

أعلن وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، إطلاق المملكة لمنصة المهارات الوطنية، خلال كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” الذي يقام في الرياض، بهدف تمكين السعوديين من مهارات وظائف المستقبل.

وأوضح أن المنصة تمثل مرحلة مهمة لتطوير الموظف لسوق العمل، وذلك عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات التعلم وتحديد المهارات والموائمة مع التوجهات، وتقديم فرص تدريب ذات جودة عالية للجميع.

وأضاف “الراجحي”، أنه بحلول 2030 ستكون هناك 92 مليون وظيفة في العالم قديمة أمام التحديات التقنية، وأن القطاعات تتغير بوتيرة عالية وعديد من الوظائف تواجه قلة وشحا في مواهب القوى العاملة.

وشدد “الراجحي” على أهمية الاستثمار في تطوير المهارات وتعزيز القدرات البشرية، لمواكبة المتغيرات والتأقلم مع التحولات التقنية التي تعيد رسم ملامح سوق العمل العالمي.