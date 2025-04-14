رياح شديدة على حائل والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40_49) كلم/ ساعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.

وفي منطقة الباحة، نبَّه المركز من هبوب رياح شديدة تؤثر على محافظات المنطقة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع سرعة رياح تصل إلى (40-49) كلم/ساعة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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وتوقع المركز، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والقصيم.