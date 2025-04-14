الأسهم الآسيوية ترتفع بعد استثناءات ترمب الجمركية

سجلت مؤشرات الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الإثنين، مع تراجع حدة المخاوف التجارية عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد فيها أن الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة، لن تشملها الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على سلع أخرى.

وتزامن هذا التحسن مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مستفيدة من مكاسب البورصات الأمريكية في ختام جلسة الجمعة الماضية، ورغم ذلك، ألقى استمرار ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط بظلال من الحذر على المستثمرين، في ظل عدم وضوح مستقبل الحرب التجارية التي تقودها واشنطن.

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وقفز مؤشر نيكي 225 في اليابان، بنسبة 1.8% ليغلق عند 34189.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8% مسجلاً 2452.42 نقطة.

وصعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، بنسبة 2.4% ليصل إلى 21419.59 نقطة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9% مسجلًا 3266.26 نقطة، بدعم من إعلان الحكومة الصينية عن زيادة صادراتها بنسبة 12.4% خلال مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي أستراليا، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 بنسبة 1.5% ليغلق عند 7758.70 نقطة. كذلك سجل مؤشر تايكس في تايوان، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات التكنولوجيا، ارتفاعًا بنسبة 0.6%.

وأغلقت مؤشرات وول ستريت تداولات الجمعة على مكاسب قوية، إذ صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8% إلى 5363.36 نقطة، منهياً أسبوعًا حافلًا بالتقلبات، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6% إلى 40212.7 نقطة، فيما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1% مسجلًا 16724.46 نقطة.